Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada yapılan kuvvet çalışmaları ile devam eden günün ilk antrenmanı; dar alanda pas oyunları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı