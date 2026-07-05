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Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yapacağı otele geldi

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Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Windischgarsten kasabasına ulaştı. Sarı-lacivertli kafileyi otelde taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Takım, yarın çift antrenmanla hazırlıklara başlayacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Avusturya'nın Windischgarsten kasabasına geldi.

Sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Linz Havalimanı'na ulaştı. Buradan takım için bekletilen otobüsle Windischgarsten'e hareket eden kafile, konaklayacağı otele geldi.

Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Konaklayacağı otele yerleşen sarı-lacivertliler, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'nin Avusturya kampına dahil ettiği 36 kişilik oyuncu listesi şöyle:

Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif.

Kaynak: AA / Süha Gür
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