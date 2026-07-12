Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, akşam saatlerinde koşu, ısınma, pas ve çift kale maçlarla antrenman yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı