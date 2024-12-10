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Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, maça yönelik son antrenmanlarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Athletic Bilbao ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 18.30'da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi.

Antrenmanda darbe alan kaleci İrfan Can Eğribayat ve tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş idmanda yer almazken, UEFA listesinde olmayan Oğuz Aydın da tedbir amaçlı idmana katılmadı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Athletic Bilbao maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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