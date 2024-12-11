Üye Girişi
Haberler
Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti

Esad son ana kadar bu evde bekledi

 İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

 İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri

İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay

Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile Mücadeleye 5 Değişiklikle Çıkıyor

Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile Mücadeleye 5 Değişiklikle Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu konuk ederken, teknik direktör Jose Mourinho Beşiktaş derbisinde sahaya süren 11'inde 5 değişiklik yaparak yeni bir kadro ile sahaya çıktı. Takımda bazı eksikler bulunuyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Beşiktaş derbisi 11'ine göre 4 değişiklik ile sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçı 11'inden 5 değişikliğe gitti. Savunmanın sağında forma giyen Mert Müldür, Filip Kostic'in UEFA listesinde olmaması nedeniyle sol bekte görev aldı. Orta sahada Fred'in sarı kart cezası nedeniyle İsmail Yüksek; hücumda ise Oğuz Aydın'ın yerine Sebastian Szymanski başladı. En uçta ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra, Mert Hakan Yandaş ile antrenmanda darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Fred de sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; "Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Rodrigo Becao ve Yusuf Akçiçek ise yedek başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Esad'ın gidişine onlar karar verdi"
img

Çok pahalıya patladı! Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
img

Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Pastel de nata tarifi! MasterChef Pastel de nata nasıl yapılır? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 11-12 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 11-12 Aralık Urla, Seferihisar, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 11 Aralık Çarşamba bugün kimler potada? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 13. bölüm tek parça full HD izleme linki! Çarşamba günü hangi diziler var? 11 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.