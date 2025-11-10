Haberler

Fenerbahçe, Atatürk'ü Anma Töreniyle Andı

Fenerbahçe, Atatürk'ü Anma Töreniyle Andı
Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıldönümünde geleneksel olarak düzenlenen törenle andı. Katılımcılar, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde dolmabahçe açıklarında saygı duruşu yaptı ve karanfiller suya bırakıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gelenek haline getirdiği törenle andı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru ile altıncı kez organize edilen anma törenine; Başkan Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, sporcular ve teknik ekipler, spor okulları, akademi, kurullar, Çocuk ve Gençlik Komitesi ve çalışanlar katıldı.

Kadıköy'de bulunan Eminönü-Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden; Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış vapurla Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket edildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen anma töreninde saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında saygı duruşunda bulunuldu ve kırmızı karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi. Ayrıca günün anısı için hazırlanan anı defterine duygu ve düşünceler yazılırken, yolculuk boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.

Sadettin Saran: "Çok önemi bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Çok önemli bir etkinlik. Bunu bizden önce yapan yönetimi tebrik ediyorum. Bize de ilk defa nasip oldu. Bu inşallah senelerce devam edecek, bizden sonra da devam edecek. Çok önemli bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Fenerbahçe her yerde. Tribünlerde, sahada, kulüpte her yerde Fenerbahçeli çocuklarımızın hepsi Atatürkçü. Bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Şekip Mosturoğlu: "Ne mutlu bize ki Atatürk'ün yolundan gelen bir kulübün üyeleriyiz"

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını bir kere daha burada andık hep birlikte Fenerbahçe camiası olarak tüm Türk milleti gibi. Bu gelenek çok anlamı bir şekilde bize yakışıyor da. İnşallah nice nesiller bu geleneği sürdürürler ve Fenerbahçe olarak bu anmaları periyodik olarak yaparız. Ne mutlu bize ki Atatürk'ün yolundan gelen bir kulübün üyeleriyiz. Ne mutlu bize ki, Atatürk'ün inkılaplarının peşinden koşuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
