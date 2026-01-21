Fenerbahçe, Aston Villa'yı konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 15 puan topladı ve averajla 3. sırada yer alıyor. Tedesco'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde son olarak Brann ile oynarken rakibini 4-0 yendi.

3. randevu

Fenerbahçe ile Aston Villa, 49 yıl sonra bir resmi maçta mücadele edecek. İki ekip ilk olarak 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur'da eşleşti. İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükseldi. Taraflar yarın oynayacakları müsabakayla 3. kez karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 297. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı, 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde ise 417 gol gördü.

Kupa 2'de 155. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 154 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 192 gole engel olamadı.

İngiliz takımları ile 21. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileri ile 20 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; Manchester City, Chelsea, Aston Villa ile ikişer, Newcastle United ile 1 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geride kalan 20 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Jhon Duran forma giyebilecek

Sarı-lacivertlilerin 5. haftada oynadığı Ferencvaros mücadelesinin son dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Jhon Duran, UEFA'dan 2 maç men cezası almıştı. Brann karşısında kadroda olamayan Kolombiyalı forvetin, cezası 1 maça indirildi. 21 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Jhon Duran, Avrupa Ligi'nde Stuttgart, Viktoria Plzen ve Ferencvaros'a karşı toplam 63 dakika süre aldı.

Goller Talisca ve Kerem'den

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaydettiği 9 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 5 maçta görev yaptı ve 5 gollük katkı sağladı. Trendyol Süper Lig'de de takımı adına ön plana çıkan Brezilyalı oyuncu son 3 maçta 5 gol attı. Kerem Aktürkoğlu ise forma giydiği 3 maçta fileleri havalandırdı. Sebastian Szymanski'nin de 1 golü bulunuyor.

Asensio ve Duran, eski takımına karşı

İspanyol futbolcu Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya bu kez rakip olacak. Aynı zamanda Jhon Duran da eski takımına karşı mücadele edecek. Asensio, bordo-mavililerde 21 maçta görev aldı. Duran ise 2023-2025 yılları arasında oynadığı takımda 78 karşılaşmada şans buldu ve 20 gole imza attı. Jhon Duran genç yaşta dikkatleri üzerine toplayarak yüksek bir bonservis bedeliyle Al Nassr'a transfer oldu.

Aston Villa, Premier Lig'de 3. sırada

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 43 puan topladı. Ligde aynı puana sahip Manchester City'nin gerisinde averajla 3. sırada yer alıyor. Sezona kötü başlayan ve ilk 5 maçta sadece 3 puan toplayan takım, sonrasında yükselişe geçti. Aston Villa, ligin 11-18. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi de yakaladı. Bordo-mavililer, ligde son maçında evinde Everton'a 1-0 mağlup oldu.

Aston Villa, 22 maçta rakip filelere 33 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

Unai Emery, 14 yıl sonra Kadıköy'de

İspanyol teknik adam, kariyerinde Fenerbahçe ile 3. kez karşılaşacak. Emery, Spartak Moskova'nın başında 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda sarı-lacivertlilere rakip oldu. Evindeki ilk maçı 2-1 kazanan Rus ekibi, 29 Ağustos 2012'de Kadıköy'de oynanan maçta 1-1'lik beraberlik alarak gruplara kaldı. Emery, 2012 yılının kasım ayında ise takımdan ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan yarınki mücadelede kadroda olmayacak. Yeni transferler Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok statü gereği forma giyemeyecek. Aynı zamanda Bartuğ Elmaz da UEFA listesinde yer almıyor. Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Youssef En-Nesyri de özel izinli.

Luis Godinho düdük çalacak

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fabio Verissimo olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Fransız Jerome Brisard oturacak. AVAR'da ise Andre Narciso eşlik edecek.

Godinho, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin Midtjylland ile oynadığı maçı yönetti. Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda ise TFF tarafından 3 kez VAR'da görevlendirildi. - İSTANBUL