Haberler

Fenerbahçe, Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Aston Villa ile karşılaşacak Fenerbahçe, antrenmanlarını tamamladı. Sakat futbolcuların yanı sıra doğum günü kutlaması da yapıldı. Maç, Chobani Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Levent Mercan ve Archie Brown idmanda yer almazken, iyileşen Sebastian Szymanski takımla birlikte çalıştı. Fas Milli Takımı'yla final oynayan ve izinli olan Youssef En-Nesyri de idmanda yer almayan bir diğer oyuncu oldu. Golcü futbolcu, 4 günlük iznin ardından takıma katılacak.

Antrenman öncesinde salonda yapılan toplantıda doğum günü kutlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio için takım arkadaşları saha içinde tünel oluşturarak, oyuncuya bir kutlama daha yaptı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Aston Villa maçının taktiği üzerinde duruldu.

Çalışmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da takip etti.

Antrenmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve Anderson Talisca, Aston Villa maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi, yarın Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var