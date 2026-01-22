Fenerbahçe-Aston Villa maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Alanyaspor maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Matteo Guendouzi ile Anthony Musaba'yı statü gereği kadroda değerlendiremezken, Anderson Talisca'yı da yedek kulübesinde oturttu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise ilk 11'de Fred, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'a forma verdi.

Aston Villa karşısında kalede Ederson görev alırken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluştu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues oynarken, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Jhon Duran forma giydi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Haydar Karataş ise yedek soyundu.

3 eksik

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmada UEFA listesinde bulunan 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown ile izinli Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.

Duran'ın cezası tamamlandı

Fenerbahçe'de cezasını tamamlayan golcü oyuncu Jhon Duran, Aston Villa maçına ilk 11'de başladı.

Kolombiyalı santrfor, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almış ve UEFA'ya yapılan itiraz sonucu cezası 1 maça düşürülmüştü.

Asensio ve Duran eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, eski takımına karşı forma giydi.

Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya rakip olurken, Jhon Duran da eski takımına karşı mücadele etti.

Chobani Stadı kırmızı-beyaz

Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.

Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.

Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.

Yeni transferler tribünde

Fenerbahçe'de UEFA listesinde isimleri bulunmayan yeni transferler karşılaşmayı tribünden takip etti.

Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, maçı yönetim locasında izleyerek takım arkadaşlarına destek oldu.

Altyapıdan 2 isim kadroda

Fenerbahçe, zorlu mücadelede kadroya altyapıdan 2 ismi dahil etti.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Basketbolcular maçı takip etti

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşmayı basketbol takımından da isimler yerinde izledi.

Erkek basketbol takımından Bonzie Colson ve Chris Silva statta maçı izleyenler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'den Aston Villa yönetimine yemek

Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Çengelköy'deki bir restoranda verilen dostluk yemeğine yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Erdem Sezer, Eren Ergen ve Serhan Yılmaz katıldı.

Aston Villa'dan ise futbol direktörü Shavon Barnhurst ve iletişim direktörü Tommy Jorda ile UEFA Delegesi Thibault de Gendt yemeğe katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı yerinde takip etti.