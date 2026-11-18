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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Safi MCL Bentonit Ünyespor'u 6-0 yendi.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını sarı-lacivertli takım, Zsanett Kajan ve Maria Alves'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Zsanett Kajan ile 2, Zeynep Kerimoğlu ve Andrea Staskova ile de 1'er gol daha bulan Fenerbahçe, maçı 6-0 kazandı.

Namağlup sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 9. galibiyetini aldı ve puanını 28'e çıkardı.

Safi MCL Bentonit Ünyespor ise 12 puanda kaldı.

Kaynak: AA