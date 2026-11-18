Fenerbahçe arsaVev, Ünyespor'u 6-0 yenerek namağlup 9. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 5. hafta erteleme maçında Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Safi MCL Bentonit Ünyespor'u 6-0 yendi. Namağlup sarı-lacivertli ekip bu sonuçla 9. galibiyetini alıp puanını 28'e çıkarırken Ünyespor 12 puanda kaldı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Safi MCL Bentonit Ünyespor'u 6-0 yendi.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını sarı-lacivertli takım, Zsanett Kajan ve Maria Alves'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Zsanett Kajan ile 2, Zeynep Kerimoğlu ve Andrea Staskova ile de 1'er gol daha bulan Fenerbahçe, maçı 6-0 kazandı.
Namağlup sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 9. galibiyetini aldı ve puanını 28'e çıkardı.
Safi MCL Bentonit Ünyespor ise 12 puanda kaldı.