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Fenerbahçe ArsaVev, Galatasaray'ı 89'uncu dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi

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Fenerbahçe ArsaVev, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 10'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı 89'uncu dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe puanını 22'ye çıkarırken Galatasaray 21 puanda kaldı.

FENERBAHÇE ArsaVev, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 10'uncu haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe puanını 22'ye çıkarırken, Galatarasay 21 puanda kaldı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan mücadelede hakem Muhammed Ömür düdük çaldı. Ömür'ün yardımcılıklarını İsmail Semih İleri ve Ahmet Taha Kuzkaya üstlendi.

Maçın ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk yarıdaki tek isabetli şut ise 43'üncü dakikada Fenerbahçe ArsaVev'den geldi. Kajan'ın kullandığı kornerde Bowen, arka direkte yükselerek yaptığı kafa vuruşunda kaleci Sousa topun kontrolünü sağladı. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da kontrollü başladı. Devrenin ilk tehlikeli atağı 72'nci dakikada Galatasaray tarafından gerçekleşti. Jessica da Silva'nın sağ kanattan taşıyarak getirdiği topa Melike Pekel'in yaptığı vuruşu Fenerbahçe kalecisi Munteanu kurtardı. Fenerbahçe, 89'uncu dakikada Ece Türkoğlu ile derbide 1-0 öne geçti. Kazandığı topu Staskova ile buluşturan Ece Türkoğlu, ceza yayına doğru haraketlendi. Staskova'dan aldığı pasla yeniden topla buluşan Ece Türkoğlu, ceza yayından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşma Fenerbahçe ArsaVev'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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