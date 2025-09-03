Haberler

Fenerbahçe, Armando Bacot ile Anlaştı

Fenerbahçe, Armando Bacot ile Anlaştı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı pivot Armando Bacot ile bir yıllık anlaşma imzaladı. Bacot, kolej kariyerinde önemli başarılar elde etti ve son olarak G-League'de etkileyici performanslar sergiledi.

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı pivot Armando Bacot ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

6 Mart 2000'de Richmond, Virginia'da dünyaya gelen 2,08 metre boyundaki Bacot, 2019-2024 yılları arasında North Carolina formasıyla 169 maça çıktı. Kolej kariyerinde 13,9 sayı, 10,1 ribaund, 1,5 blok ve 1,3 asist ortalamaları yakalayan Bacot, North Carolina tarihinin ribaund ve double-double lideri oldu.

2024-25 sezonunu G-League ekiplerinden Memphis Hustle'da geçiren Bacot, 50 maçta 16,8 sayı, 9,5 ribaund ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Santa Cruz Warriors karşısında 34 sayı – 25 ribaundluk performansıyla takım tarihine geçti. Aynı sezonun şubat ayında ise 'Haftanın Oyuncusu' seçildi.

Son olarak Memphis'in NBA Yaz Ligi kadrosunda yer alan Bacot, 6 maçta 8,3 sayı ve 5,5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Armando Bacot'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
