Fenerbahçe, Armando Bacot ile Anlaştı

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı pivot Armando Bacot ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

6 Mart 2000'de Richmond, Virginia'da dünyaya gelen 2,08 metre boyundaki Bacot, 2019-2024 yılları arasında North Carolina formasıyla 169 maça çıktı. Kolej kariyerinde 13,9 sayı, 10,1 ribaund, 1,5 blok ve 1,3 asist ortalamaları yakalayan Bacot, North Carolina tarihinin ribaund ve double-double lideri oldu.

2024-25 sezonunu G-League ekiplerinden Memphis Hustle'da geçiren Bacot, 50 maçta 16,8 sayı, 9,5 ribaund ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Santa Cruz Warriors karşısında 34 sayı – 25 ribaundluk performansıyla takım tarihine geçti. Aynı sezonun şubat ayında ise 'Haftanın Oyuncusu' seçildi.

Son olarak Memphis'in NBA Yaz Ligi kadrosunda yer alan Bacot, 6 maçta 8,3 sayı ve 5,5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Armando Bacot'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.