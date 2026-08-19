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Fenerbahçe, Musaba'yı Norwich City'ye Kiraladı

Fenerbahçe, Musaba'yı Norwich City'ye Kiraladı
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın 1 yıllığına İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, kiralık transfer konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığını ve Musaba'ya başarılar dilediğini duyurdu.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın 1 yıllığına İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan Musaba'nın kiralık transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, 1 sezon boyunca Norwich City forması giyecek Musaba'ya başarı dileklerini iletti

Kaynak: ANKA
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