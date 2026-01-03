Haberler

Fenerbahçe, Musaba'nın lisansını çıkardı

Güncelleme:
Fenerbahçe, 2. transfer döneminde anlaşma sağladığı Anthony Musaba'nın lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi ve lisansı çıkarıldı.

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Anthony Musaba'nın lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, 2. transfer ve tescil döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. TFF internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 25 yaşındaki futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

