Fenerbahçe'nin 8. Hollandalı oyuncusu: Anthony Musaba

Güncelleme:
Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Anthony Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcu, kulüp tarihinin 8. Hollandalı oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Anthony Musaba, kulüp tarihinin 8. Hollandalı futbolcusu oldu.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken, ilk transferini Anthony Musaba ile yaptı. Sarı-lacivertliler, Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin, serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Musaba, Hollanda'da Vitesse ve NEC Nijmegen altyapılarının ardından 2020 yazında Monaco'ya transfer oldu. Aynı dönem Belçika ekibi Cercle Brugge'e kiralanan Musaba, 1 yıl sonra Heerenveen'e kiralandı. Hollandalı kanat oyuncusu daha sonra sırasıyla Metz ve NEC Nijmegen'de de görev alırken 2023-2024 sezonu öncesi Sheffield Wednesday takımına imza attı. Championship ekibinde 2 sezonda 80 karşılaşmaya çıkan Musaba, bu sezonun başında ise Türkiye'ye geldi. Samsunspor forması altında 15'i Süper Lig, 6'sı UEFA Konferans Ligi, 1'i de Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere 22 maçta görev yapan 25 yaşında bu süreçte 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Musaba, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 8. Hollandalı futbolcusu oldu. Ocak 2023'te Fenerbahçe'ye gelen bir başka Hollandalı Jayden Oosterwolde, aktif olarak kadroda yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Hollandalı futbolcular şöyle:

"Pierre Van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Gregory van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

