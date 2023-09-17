Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Milli maç arasında gerçekten takım olarak çok iyi hazırlandık. Sakatlarımız düzeldi. Bugünkü maça çok iyi başlayamadık. Maçın başında Cengiz'in sakatlanmasıyla İrfan girene kadar 10 kişi oynadık. Rakibin pozisyonlara girmesiyle oyuncularımız demoralize oldu. Daha sonra gol yedik. Cevap verdik ilk yarı 1-1 bitti. Devre arasında ikinci yarı bizim daha güçlü kalarak daha iyi pozisyonlar üretebileceğimizi ve maçı kazanabileceğimizi oyuncularımıza anlattım. Oyunun kontrolü bizdeydi. İki takım da pozitif futbol oynadı. Bugün kazanmasını bildik. Kazandığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"BİZİM OYUN FELSEFEMİZ FUTBOL OYNAMAK"

6 tane net pozisyonları olduğunu belirten Kartal, "Bizim takımımız bu değil. Ama topla biz daha çok oynamışız. 6 tane net pozisyonumuz var. Rakibin 2 tane var. Bunlar telafi edebileceğimiz şeyler. Bizi oyun felsefemiz tamamen futbol oynamak. Topun bizde kalmasını istiyoruz. Futbolda sürekli her istediğimiz olacak diye bir şey yok. Ferdi sakatlıktan ilk maçına çıktı. Top bizdeyken iyiydi ama rakiple ikili mücadelede ufak tefek problemlerimiz oldu. İkinci yarı çok daha iyi oynadık ve net pozisyonlar bulduk. Rakibin 90 dakikayı enerjiyle tamamlayamayacağını düşündük" ifadelerini kullandı.

"6 NUMARA TABİİ Kİ GEREKİYORDU AMA OLMADI"

6 numara transferi hakkında konuşan İsmail Kartal, "Başkanımız ve yöneticilerimiz 6 numara için çok uğraştı. Bize katkı sağlayacak oyuncu alacağız dedim. Almak için oyuncu almayacağız dedim. Başkanımıza yaptığı transferler için teşekkür ediyorum. 6 numara tabii ki olması gerekiyordu ama olmadı. Biz almak için oyuncu almayacağız. Bizim B planımız var. Nasıl Jayden'ı oynatarak performans aldık. 6 numarada oynayacak İsmail var, Crespo var, Miha Zajc var" sözlerini diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZI KORUYARAK EN İYİ VERİMİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İsmail Kartal, milli takıma giden oyuncularla ilgili ise "Takım olarak 14 tane oyuncum milli takıma gidiyor. Süper Lig'de 14 tane futbolcusu milli takıma giden başka takım var mı. Milli takımdan geliyorlar Avrupa Kupası maçları 3 günde 1 maç oynayacağız. Objektif konuşmalıyız. Biz oyuncularımızı koruyarak onlardan en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Rotasyon yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularım bugün elinden geleni yaptı. Çok fazla maç oynuyoruz. Bunun için de zamana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Mücadelenin hakemi hakkında kısa bir değerlendirme yapan Kartal, "Ara ara böyle şeyler oluyor. Hakemin takdir hakkıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

JOAO TRALHAO: OYUNUN HAKKI BU DEĞİLDİ

Karşılaşmayı değerlendiren Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, "Bugün Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Büyük takım olduğunu biliyorduk. Böyle güzel bir atmosferde böyle güçlü bir takıma karşı oynamak bizim için ayrıcalıktı. Takımımız iyi bir oyun ortaya koydu. Takımımız oyunun büyük bir kısmına hükmetti diyebiliriz. Detaylara çalışmalıyız. Oyuncularımızın hafta boyunca gösterdiği çalışmadan ve bugün sahaya yansıtmalarından memnunuz. Bugün oyunun hakkı bu değildi. Bugünkü performansımızla en azından 1 puan almamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir takım galip gelecekse o Antalyaspor olmalıydı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. En kısa sürede bizim için eksik olan 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" dedi.