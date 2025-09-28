Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Anderson Talisca (penaltıdan) ve Sebastian Szymanski kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Antalyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında araya giren Dorgeles Nene'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Julian Diaz sağına uzanarak topu kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas içinde topu önünde bulan Youssef En-Nesyri vuruşunda kaleci Diaz meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
62. dakikada sağ taraftan Dorgeles Nene'nin yaptığı ortada savunmadan seken topa tekrar hareketlenen Nene, ceza sahası içi sağ tarafında Kenneth Paal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90+2. dakikada sol taraftan Archie Brown'un yaptığı ortada kaleci Julian Diaz'ın kontrol edemediği topa arka direkte Sebastian Szymanski, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Ali Yılmaz, Hakan Yemişken, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek (Fred Rodrigues dk. 87), Dorgeles Nene (Oğuz Aydın dk. 90+1), Marco Asensio, Anderson Talisca ( Sebastian Szymanski dk. 87), Kerem Aktürkoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 77), Youssef En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 77)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı (Samet Karakoç dk. 80), Lautaro Giannetti, Georgiy Szhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen (Jesper Ceesay dk. 67), Hasan Yakub İlçin (Yohan Boli dk. 67), Abdülkadir Ömür (Samuel Ballet dk. 25), Ramzi Safuri, Nikola Storm (Doğukan Sinik dk. 80), Sander van de Streek
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Ali Demirbilek, Alp Ada Abay, Ege İzmirli, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Anderson Talisca (dk. 65 pen.), Sebastian Szymanski (dk. 90+2) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Jayden Oosterwolde, Marco Asensio, Ederson Moraes, Milan Skriniar (Fenerbahçe), Soner Dikmen, Ramzi Safuri, Samuel Ballet, Kenneth Paal, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti (Antalyaspor) - İSTANBUL