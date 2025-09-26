Haberler

Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde antrenmanla başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idmanda ısınma, koordinasyon, çabukluk çalışmaları ve pas çalışmaları yapıldı.

FENERBAHÇE, pazar akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı, pas çalışmasıyla devam eti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların arından bireysel programlarla sona erdi.

Antrenmanda Dinamo Zagreb maçına ilk 11 başlayan, 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular ise rejenerasyon programı uyguladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

