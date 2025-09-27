Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazır

Haberler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında yarın Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Takım, Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaparak maç hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşularıyla başladı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

