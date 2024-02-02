Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı kente özel uçakla hareket edecek.
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek. - İSTANBUL