Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak. Takım, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Futbolcular 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ve bireysel antrenmanla çalışmayı tamamladı.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor mücadelesi yarın saat 17.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.