Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe'nin 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldığı Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, takımın ilk yarıda sergilediği performansa eleştiride bulundu ve şampiyonluk mücadelesinin uzun süreceğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, 2-0 geriye düştükleri maçta öne geçebilecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Göle, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktörleri Domenico Tedesco'nun rahatsızlığından dolayı Antalya'da bulunamadığını, kadro değişikliklerinde kendilerinin tek başına karar almadığını, kendisiyle olabildiğince görüştüklerini belirtti.

Maçın ilk yarısında takımda enerji eksikliği olduğunu ifade eden Göle, "Maça yüksek tempoda başlayamadık. Nottingham Forest maçındaki enerjiyi sahaya yansıtamadık. Daha fazla topa sahip olabilirdik. İlk yarıda bunlar eksikti. İkinci yarının başında da çok basit bir gol yedik. Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik. Sonra reaksiyon verdik, skoru 2-2'ye getirdik, öne de geçebilirdik." diye konuştu.

Göle, şampiyonluk yarışının uzun olduğunu, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Oktay Özden
