Fenerbahçe Ankaragücü'nü 1-0 Mağlup Etti

TOLUNAY KAFKAS: OYUN ANLAYIŞIMIZDAN TAVİZ VERMEDİK

Çok iyi bir 45 dakika geçirdiklerini ama ikinci yarının ilk 15 dakikasında oyunun kontrolünü kaybettiklerini belirten Tolunay Kafkas, "Aslında biz atsak maçı kazanabilirdik. Takımın oyun anlayışından en ufak şekilde taviz vermedik. Ankaragücü ne oynuyorsa bundan sonra da o oyunu oynamaya devam edecek. Seyir zevki yüksek bir maç izlettirdiğimize inanıyorum. Daha sıkı çalışacağız. Önümüzdeki haftalarda istediğimiz yerlere doğru tırmanmaya gayret edeceğiz" dedi.

İSMAİL KARTAL: MAÇI KAZANMASINI BİLDİK

3-4 günde bir maç oynadıklarını ve yoğun bir fikstürden çıktıklarını kaydeden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buna rağmen az da olsa yapmış olduğumuz antrenmanlarla Ankaragücü'nü iyi analiz ederek bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maçı daha önce dekopartabilirdik. Çok net pozsiyonlarımız vardı, olmadı. Oyunun sonlarına doğru bulduğumuz bir golle maçı kazanmasını bildik. Ankaragücü iyi bir takım, iyi oyuncuları, iyi bir oyun anlayışları var. Bu yoğun fikstürde bu akşam da galip gelerek 9'uncu resmi galibiyetimizi elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet büyük Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.