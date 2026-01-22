Haberler

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile prensipte anlaşma sağladı. Talisca, sarı-lacivertliler ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

  • Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile prensipte anlaşma sağladı.
  • Anderson Talisca, şu anda kazandığı ücretten daha az bir rakamla 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
  • Anderson Talisca, bu sezon çıktığı 28 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de dış transferde çalışmalar devam ederken, iç transferde de sıcak bir gelişme yaşandı.

TALISCA İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, uzun süredir yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile prensipte anlaşma sağladı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Haberde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun şu anda kazandığı ücretten çok daha az bir rakamı kabul ettiği, sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuyla 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarının sevgilisi olan yıldız oyuncu, çıktığı 28 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Bence yanlis yapar sozlesme icin biraz kipirdadi imzayi caksin! Biter olay

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

