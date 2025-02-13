Fenerbahçe, Anderlecht'le Maçın İlk Yarısını 2-0 Önde Tamamladı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, Anderlecht'i 2-0 mağlup ederek ilk yarıyı üstün tamamladı. Goller Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan geldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-0 önde kapadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde kale sahası önünde Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşunda kaleci Coosemans'ın müdahale ettiği top, direğe de çarpıp kornere gitti.
11. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top sol kanatta taç çizgisine yakın noktada yine Kostic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında ön direkteki Yusuf Akçiçek'in aşırttığı topu altıpas içinde Tadic ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Anderlecht'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Augustinsson'un, ortasında arka direkte iyi yükselen Adryelson'un kafa vuruşunu kaleci İrfan Can çizgi üzerinden çeldi.
42. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan ilerleyen Kostic, pasını ceza yayı içindeki Dzeko'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktasının gerisinde tekrar topu alan Dzeko, plaseyle ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Anderlercht: Colin Coosemans, Killian Sardella, Lucas Hey, Adryelson, Ludwig Augustinsson, Tristan Degreef, Leander Dendockler, Theo Leoni, Cesar Huerta, Mario Stroeykens, Luis Vazquez
Yedekler: Mads Kikkenborg, Jan-Carlo Simic, Moussa Ndiaye, Thorgan Hazard, Kasper Dolberg, Jan Vertonghen, Nilson Angulo, Mats Rits, Thomas Foket, Samuel Edozie, Ali Maamar
Teknik Direktör: Roel Clement
Goller: Dusan Tadic (dk. 11), Edin Dzeko (dk. 42) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Cesar Huerta (Anderlecht), Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) - İSTANBUL