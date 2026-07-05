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Fenerbahçe'de Amara Diouf, Avusturya kamp kadrosunda yer almayacak

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Fenerbahçe, genç futbolcusu Amara Diouf'un bireysel gelişim programı kapsamında Avusturya kamp kadrosunda yer almayacağını, çalışmalarına Samandıra'da devam edeceğini açıkladı.

FENERBAHÇE, Amara Diouf'un, bireysel gelişim programı kapsamında sağlık ve performans ekibi kontrolünde çalışmalarını sürdürdüğünü, Avusturya kamp kadrosunda yer almayacağını ve çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sağlık ve performans ekibinin belirlediği program doğrultusunda devam edeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Amara Diouf, bireysel gelişim programı kapsamında sağlık ve performans ekibimizin kontrolünde çalışmalarını sürdürmektedir. Topuk Yaylası kampında planlanan program doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren futbolcumuzun gelişim süreci, teknik heyetimiz ile sağlık ve performans ekibimizin ortak değerlendirmesi doğrultusunda titizlikle planlanmaktadır. Kulübümüzün geleceğe yönelik önemli yatırımlarından biri olan futbolcumuz Amara Diouf'un gelişiminin en sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla bireysel çalışma programının sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz, Avusturya kamp kadrosunda yer almayacak olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sağlık ve performans ekibimizin belirlediği program doğrultusunda devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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