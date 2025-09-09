Haberler

Fenerbahçe, Alexander Djiku'yu Spartak Moskova'ya Transfer Etti

Fenerbahçe Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olduğunu açıkladı. Djiku, geçen sezon 38 maçta forma giymişti.

Fenerbahçe Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun Rusya ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz." denildi.

Fenerbahçe'nin 2023 yılında 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 38 maçta forma giydi.

