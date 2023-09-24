Fenerbahçe, Alanyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü İrfan Can Kahveci attı.
Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), ?-
STAT: Alanya Oba
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
ALANYASPOR: Yusuf Karagöz, Augusto (Dk. 80 Anderson), Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Efecan Karaca, Novais (Dk. 73 Hadergjonaj), Eduardo (Dk. 68 Oğuz Aydın), Cordova
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 78 Batshuayi), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş), Szymanski (Dk. 89 Samet Akaydın), Tadic (Dk. 78 Kent), Dzeko (Dk. 78 Oosterwolde)
GOL: Dk. 43 İrfan Can Kahveci ( Fenerbahçe )
?KIRMIZI KART: Ömer Erdoğan (Teknik direktör) (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Richard, Anderson (Alanyaspor) - Dzeko, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Tadic, İsmail Kartal (Teknik direktör), Batshuayi, Djiku ( Fenerbahçe )
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 43'üncü dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
9'uncu dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasta Dzeko'nun ön direkte dokunduğu topta kaleci Yusuf Karagöz gole izin vermedi.
12'nci dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta ceza sahası dışından Eduardo'nun vurduğu top defansa çarparak az farkla dışarı gitti.
16'ncı dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla dışarıya gitti.
27'nci dakikada Fenerbahçe'nin merkezden gelişen atağında Szymanski'nin verdiği pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunu kaleci Yusuf Karagöz kurtardı.
40'ıncı dakikada Novais'in kullandığı kornerde Richard'ın ayağında çarparak kaleye giden topu kaleci Livakovic kurtardı.
43'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Dzeko'nun ceza sahası içinden savunma arkasına gönderdiği pasta şık bir çalımla Yusuf Özdemir'i geçerek şutunu çeken İrfan Can Kahveci topu filelerle buluşturdu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
56'ncı dakikada Fred'in kullandığı serbest vuruşta ortalanan topa iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
58'inci dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Fred'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda top auta gitti.
59'uncu dakikada Fenerbahçe'nin kullanacağı taç pozisyonunda Becao'ya topu vermediği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maçın geri kalanını tribünden takip etti.
79'uncu dakikada Fenerbahçe'nin atağında ceza sahası önünden Szymanski'nin vurduğu topu kaleci Yusuf Karagöz iki hamlede kurtardı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.