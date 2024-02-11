Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Alanyaspor; Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Oğuz, Augusto, Richard, Sisto, Eduardo