Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Güncelleme:

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Alanyaspor; Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Oğuz, Augusto, Richard, Sisto, Eduardo

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title