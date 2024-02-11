Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.
İKİ TAKIMIN DURUMU
Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Alanyaspor; Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Oğuz, Augusto, Richard, Sisto, Eduardo