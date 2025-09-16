Fenerbahçe, Alanyaspor Karşısında İkinci Galibiyet Peşinde
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde 2. galibiyetini hedefleyen sarı-lacivertliler, sakatlıklar nedeniyle 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.
4 eksik
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.
Statü eksikleri getirdi
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak.
İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.
Semedo döndü
Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Corendon Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak.
Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Corendon Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.