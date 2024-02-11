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Fenerbahçe Alanyaspor karşısında 1-0 geride

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol taraftan Tadic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

12. dakikada Carlos Eduardo'nun savunma arkasına attığı pasta Oğuz Aydın, sağ çaprazdan penaltı noktasına pasını Sisto'ya çevirdi. Sisto'nun yaptığı vuruşta Livakovic'ten dönen topu Augusto ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Cengiz Ünder, sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topu yerden penaltı noktasına gönderdi. Tadic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

24. dakikada sol taraftan Tadic'in ortasında Alanyaspor savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayında Krunic'in önünde kaldı. Krunic'in ceza sahası içi sağ çaprazına attığı pasa Cengiz Ünder vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Emin Tuğral

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Kent, İrfan Can Kahveci, Bonucci, Batshuayi, Oosterwolde, Zajc, Muhammet İmre

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Richard Candido, Fer, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Carlos Eduardo

Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Efecan Karaca, Novais, Janvier, Ahmed Hassan, Eren Altıntaş, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Augusto (dk. 12) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Carlos Eduardo, Fer, Oğuz Aydın, Augusto (Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Carlos Eduardo Cengiz Ünder Oğuz Aydın Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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