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Fenerbahçe Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan dakikalar...

- Trendyol Süper Lig : Fenerbahçe : 2 - Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazında Augusto'nun Djiku'yu yere düşürdüğü gerekçesiyle hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic'in sol tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

53. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

59. dakikada sağ taraftan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

63. dakikada Hadergjonaj'ın pasında sol tarafta topla buluşan Augusto'nun ceza yayının solundan yerden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-2

77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Krunic'in şutunda kaleci Ertuğrul'un da müdahalesiyle top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa İrfan Can'ın sağ çaprazdan kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Emin Tuğral

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek (Batshuayi dk. 72), Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 46), Szymanski, Tadic, Dzeko (Kent dk. 85)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Bonucci, Oosterwolde, Zajc, Muhammet İmre

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Yusuf Özdemir dk. 80), Fatih Aksoy (Furkan Bayır dk. 57), Aliti, Balkovec, Richard Candido, Fer, Oğuz Aydın, Sisto (Janvier dk. 87), Augusto, Carlos Eduardo (Efecan Karaca dk. 86)

Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Novais, Ahmed Hassan, Eren Altıntaş, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Tadic (dk. 49 pen.), Dzeko (dk. 59) (Fenerbahçe), Augusto (dk. 12, 63) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Carlos Eduardo, Fer, Oğuz Aydın, Augusto, Richard Candido (Alanyaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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