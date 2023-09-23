Fenerbahçe, Alanya'ya 6 yıldızını götürmedi! İşte maç kadrosu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının kamp kadrosunda 6 futbolcusuna yer vermedi.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibine konuk olacak sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu.
6 EKSİK VAR
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda eksikler dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor kamp kadrosu şöyle:
Kaynak: Haberler.com / Spor