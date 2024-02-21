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Fenerbahçe Alagöz Holding, Perfumerias Avenida'yı yendi

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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 98-91 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Nikola Perlic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Karolina Paulina Gajdosz (Polonya)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 22, Collier 21, McBride 27, Milic 15, Sevgi Uzun 5, Badiane 4, Laksa 2, Alperi Onar 2

Perfumerias Avenida: Carter 10, Delaere 4, Gil 8, Prince 22, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Hatar 4, Kone 3, Leonor Rodriguez 17

1. Periyot: 30-24

Devre: 53-44

3. Periyot: 77-64

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 98-91 yendi.

Çeyrek final serisinde ikinci karşılaşma, 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Basketbol İspanya Basketbol Spor Güncel Haberler

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