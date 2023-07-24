Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yollar ayrıldı. Kulüp, oyunculara teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda 6 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekipte Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 basketbolcuya da emekler için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.