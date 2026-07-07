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Fenerbahçe, yarın Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile hazırlık maçı yapacak

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşılaşacak. Maç TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA / Süha Gür
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