Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Fenerbahçe, 18 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Fall'u kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE, 18 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Senegal'in Essamaye kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Abdou Aziz Fall Fenerbahçe'de! Kulübümüz, Senegal'in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall'un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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