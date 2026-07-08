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Fenerbahçe, ABD'li basketbolcu Trent Forrest'ı renklerine bağladı

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya ekibi Baskonia'da forma giyen ve NBA'de Utah Jazz ile Atlanta Hawks'ta oynayan 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Trent Forrest ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Trent Forrest'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak İspanya ekibi Baskonia'da forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz ve Atlanta Hawks formalarını giyen Forrest, 2024'te Baskonia'ya transfer oldu.

Trent Forrest, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 10,9 sayı, 4,4 asist ve 2,8 ribauntluk performans sergiledi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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