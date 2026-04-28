Fenerbahçe 6-7 Haziran'da seçime gidiyor, Saran aday olmayacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul düzenleyeceklerini açıkladı.

Saran seçim kararını kulübün internet sitesinden yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında, "Gönlümden geçen, bu görevi camiamıza şampiyonluk mutluluğunu yaşatarak tamamlamaktı" diyen Saran, "Bu koltuğa gelmek kadar, zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir" ifadelerini kullandı.

Saran Eylül ayında çekişmeli geçen bir seçimin ardından rakibi, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u az farkla geçmeyi başararak kulübün başkanı .

Sezonun ilk yarısında bir uyuşturucu soruşturmasında iki kez gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü kongreye gideceğini ilan etmişti.

Saran 28 Nisan'daki yazılı açıklamasında da "Fenerbahçe'ye hizmet etmek, bazen kalmayı değil, gerektiğinde kenara çekilmeyi de bilmeyi gerektirir" ifadelerini kullandı.

"Ben ve yol arkadaşlarım, bu görevi devrettikten sonra da kulübümüzün yanında, onu ileriye taşıyan bir duruşun parçası olmaya devam edeceğiz" dedi.

Saran, sezon başında seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada "Hayalim kupayı üç başkan birlikte kaldırmak" demişti.

Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, Süper Lig'de ise hafta sonu Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Hafta sonu oynanan derbi karşılaşmasının arından da Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun .

Pazartesi günü yapılan yönetimi kurulu toplantısında, kulübün sportif direktörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde olan sarı lacivertlilerin ligi zirvede tamamlayabilmesi için kalan üç maçını da kazanması ve rakibinin ise bu üç maçtan en fazla bir puan çıkarması gerekiyor.

Aday olmaması durumunda Sadettin Saran, bir sezon görevde kalarak 1994'te yedi aydan kısa bir süre görevde kalan Hasan Özaydın'dan bu yana en kısa süre görev yapan başkan olacak.

O tarihten sonra kulüpte dört yıl Ali Şen, 20 yıl Aziz Yıldırım ve yedi yıl Ali Koç başkanlık yapmıştı.

Sadettin Saran kimdir?

1964 yılında ABD'de Denver kentinde dünyaya gelen Sadettin Saran, Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını üstlenen Saran, bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekoru, Master Cumhuriyet Şampiyonası'nda da 50 metre serbest ve 50 metre kelebekte Türkiye rekoru kırdı.

Başta medya olmak üzere beş ana sektörde, 33 şirketle faaliyet gösteren Saran Group'un yönetim kurulu başkanı Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de futbol şube sorumlusu olarak görev yaptı.

Saran, Yıldırım ve yönetimiyle görüş ayrılıklarının ardından kulüpten ihraç edildi.

Yargıtay, sekiz yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Saran'ın kulüpten haksız yere ihraç edildiğine karar verdi.

Haziran 2024'te Fenerbahçe'de başkan adayı olan Saran, daha sonra Ali Koç lehine adaylıktan çekildi.

Saran, 21 Eylül 2025'te ise 12 bin 325 oyla Ali Koç'u 257 oy farkla yenerek Fenerbahçe Başkanı seçilmişti.