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Fenerbahçe, 3 Ekim 2026'da Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak

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Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak mücadelede TSİ 19.00'da sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda karşı karşıya gelineceği bildirildi.

Mücadelenin TSİ 19.00'da başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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