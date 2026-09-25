Fenerbahçe, 3 Ekim 2026'da Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak

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Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda karşı karşıya gelineceği bildirildi.

Mücadelenin TSİ 19.00'da başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA