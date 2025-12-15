Haberler

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 3 Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 3 Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek ilk yarıyı üstün kapattı. Talisca'nın penaltı golü ve Mert Müldür'ün golüyle sarı-lacivertliler öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'la karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Talisca'nın içeri girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

12. dakikada Kerem'in sol taraftan ortasında top ceza sahasında savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Asensio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Bahadır, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı çeldi.

24. dakikada Jhon Duran, ceza sahası içi sol çaprazdan Uğurcan Yazğılı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozsiyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

28. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelerle buluşturdu. 1-0

30. dakikada Archie Brown'un sol taraftan ortasında herkesi aşan topu Asensio, sağ taraftan tekrardan içeriye ortaladı. Alverez'in dokunduğu meşin yuvarlak, Mert Müldür'ün vuruşunda savunmada Calusic'e de çarparak ağlara gitti. 2-0

37. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla set vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 3-0

44. dakikada Ederson'un uzun degajında topa yönelen Kerem Aktürkoğlu'nun kaleci Bahadır'ı çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Uğurcan son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

45+3. dakikada Asansio'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarptıktan sonra Konyaspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Josip Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Enis Bardhi, Melih İbrahimoğlu, Morten Bjorlo, Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Pedrinho, Marius Stefanescu, Marko Jevtovic, Melih Bostan, İsmail Esat Buğa, Utku Eriş, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Anderson Talisca (dk. 28 pen. ve dk. 37), Mert Müldür (dk. 30) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fred, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Jin-Ho Jo (Konyaspor) - İSTANBUL

