Düzce Fenerbahçeliler Derneği'nden, takıma coşkulu karşılama hazırlığı

DÜZCE(İHA) – Fenerbahçe Futbol Takımı, 24 Haziran Çarşamba günü Topuk Yaylası tesislerinde kampa başlayacak. Düzce Fenerbahçeliler Derneği, takımın karşılanması için coşkulu bir program hazırlığı başlattı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda gerçekleştireceği kamp öncesinde, Düzce Fenerbahçeliler Derneği harekete geçti. Sarı-lacivertli ekibi karşılamak için hazırlıklarını tamamlayan dernek, taraftarları da organizasyona davet etti. Fenerbahçe kafilesi, 24 Haziran'da Düzce'ye gelecek. Takımın saat 11.30'da Kaynaşlı gişelerinde taraftarlarla buluşması planlanıyor. Düzce Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen karşılama programında, sarı-lacivertli taraftarların takımlarını büyük bir coşku ve sevgi gösterileriyle karşılaması bekleniyor. Dernek yetkilileri, tüm Fenerbahçe taraftarlarını bu heyecana ortak olmaya davet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı