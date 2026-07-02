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Fenerbahçe, Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

Fenerbahçe, Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı
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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu ilk etap kamp çalışmalarını Düzce Kaynaşlı'daki tesislerinde tamamlayarak İstanbul'a döndü. Takım, iki günlük iznin ardından 5 Temmuz'da Avusturya kampına gidecek.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon çalışmalarına 24 Haziran'da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı.

İsmail Kartal yönetiminde 8 gün konaklayan takım, bu süreçte özellikle taraftara açık antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü.

Bu sabah yapılan basına kapalı antrenmanın ardından tesislerden ayrılan takım, karayolu ile İstanbul'a hareket etti.

Fenerbahçe kafilesi, iki günlük iznin ardından yurt dışı kampı için 5 Temmuz Pazar günü Avusturya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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