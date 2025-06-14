Fenerbahçe 2025/26 Sezonu Hazırlıklarına Başlıyor

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Fenerbahçe, 2025/26 sezonu hazırlıklarına 6 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak ve 14 Temmuz'da Portekiz'e giderek yurt dışı kampına katılacak. Takım, Portekiz'de hazırlık maçları yapacak.

FENERBAHÇE, 2025/26 sezonu hazırlıklarına 6 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, 6 Temmuz tarihinde İstanbul'da toplanacak, 14 Temmuz'a kadar Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecek.

Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar Portekiz'de çalışmalarını sürdürecek.

Sarı-lacivertli ekibin Portekiz'de oynayacağı hazırlık maçları şu şekilde;

17 TEMMUZ 2025

Fenerbahçe - Portimonense

20 TEMMUZ 2025

Fenerbahçe - Sunderland

23 TEMMUZ 2025

Fenerbahçe - Al-Ittihad

26 TEMMUZ 2025

Fenerbahçe - Benfica

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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