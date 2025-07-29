Fenerbahçe 2025-2026 Sezonu İçin Antrenmanlarını Sürdürüyor

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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertliler, yarın Lazio ile özel bir maç yapacak.

Futbolda 2025-2026 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, günü tek antrenmanla geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet ve core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.

Futbolcular, 3 grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 pas çalışmasının ardından reaksiyon ve dayanıklılık koşuları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın İtalya'nın Lazio takımıyla Chobani Stadı'nda saat 20.30'da yapacağı özel maçla sürdürecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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