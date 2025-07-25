Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Portekiz'de Devam Ediyor

Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Portekiz'de Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde tek antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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