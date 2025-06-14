Fenerbahçe 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başlıyor

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz'da Samandıra'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Sarı-lacivertliler, 14-27 Temmuz tarihleri arasında da Portekiz'de kamp yapacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak. Sarı-lacivertli futbolculara, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçleri yapılacak. 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz'a kadar burada devam edecek.

Portekiz'de 4 hazırlık maçı

Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'a Portekiz'e hareket edecek olan sarı-lacivertliler, 27 Temmuz'a kadar burada kalacak ve daha sonra çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Sarı-lacivertliler kamp programında 4 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının programı şöyle:

17 Temmuz Perşembe

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz Pazar

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz Çarşamba

Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe - Benfica - İSTANBUL