Fenerbahçe 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak ve 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de kamp yapacak. Yeni sezona hazırlanmak için oyuncular sağlık kontrollerinden geçecek ve Portekiz'de 4 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz'da Samandıra'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Sarı-lacivertliler, 14-27 Temmuz tarihleri arasında da Portekiz'de kamp yapacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak. Sarı-lacivertli futbolculara, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçleri yapılacak. 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz'a kadar burada devam edecek.

Portekiz'de 4 hazırlık maçı

Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'a Portekiz'e hareket edecek olan sarı-lacivertliler, 27 Temmuz'a kadar burada kalacak ve daha sonra çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Sarı-lacivertliler kamp programında 4 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının programı şöyle:

17 Temmuz Perşembe

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz Pazar

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz Çarşamba

Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe - Benfica - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı
Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda eledi

Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda da eledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı

17 yıl sonra şampiyon olan takıma büyük şok
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.