Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı 1 yıllığına Sivasspor'a kiraladı

Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.