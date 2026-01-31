Haberler

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Sidiki Cherif için Angers ile sözlü anlaşmaya vardı; transfer 4 milyon euro kiralama bedeli, 18 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro bonus içeriyor.

  • Fenerbahçe, Angers forması giyen 19 yaşındaki Sidiki Cherif transferi için kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.
  • Fenerbahçe, transfer kapsamında Angers'e 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve anlaşmada 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de 19 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki dördüncü hamlesini Sidiki Cherif ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Angers forması giyen 19 yaşındaki futbolcu için kulübüyle sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe ile Angers, Sidiki Cherif transferi konusunda sözlü anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

ANLAŞMANIN MALİ DETAYLARI

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu transfer kapsamında Angers'e 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunurken, performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi de yer alıyor. Böylece toplam maliyetin 22 milyon euroyu bulabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

PREMIER LİG TEKLİFLERİNİ REDDETTİ

Sidiki Cherif'in Premier Lig ekiplerinden gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe'ye verdiği ve cuma günü sarı-lacivertli kulübe olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

RESMİYET AN MESELESİ

Taraflar arasında evrakların imzalanmasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin süreci kısa sürede tamamlamayı planladığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yazında profesyonel sözleşme imzalayan Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de 19 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Bu mu 19 yaşında güldürmeyin beni

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor