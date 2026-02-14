Haberler

Fenerbahçe, 120. yıla özel armasını değiştiriyor! Yeni amblemdeki yıldız sayısı dikkat çekti

Fenerbahçe, 120. yıla özel armasını değiştiriyor! Yeni amblemdeki yıldız sayısı dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, 120. yılına özel arma değişikliğine gidiyor. Yeni armada simgesel olarak 120 yıldız yer alacak.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam ligin 22. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlileri heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE ARMASINI DEĞİŞTİRİYOR

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; 1907 yılında kurulan Fenerbahçe Kulübü, 120. yılına özel arma değişikliğine gidecek. Haberde yer alan bilgiye göre, 120. yılda kullanılacak armanın tescilinin yapıldığı belirtildi.

ARMADA 120 YILDIZ YER ALACAK

Buna göre, yeni armadaki yıldız sayısında da değişikliğe gidiliyor. Gelecek yıla özel kullanılacak armanın üzerinde simgesel olarak 120 yıldızın yer alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, 120. yıla özel armasını değiştiriyor! Yeni amblemdeki yıldız sayısı dikkat çekti

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti

Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti
Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Uzmanı haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak isteyen buralara yerleşsin
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti

Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti
Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek kiralıyorlar
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu

Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu